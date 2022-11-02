ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти примусово вивозять українців з Херсонщини

Анастасія Диняк

|

Російські військові насильно змушують місцевих мешканців виїжджати з тимчасово окупованої території Херсонщини під виглядом так званої «евакуації». Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, триває примусова так звана «евакуація» цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.

За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження, знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», а до десяти одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.

За наявною інформацією, противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту Завітне Бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.

Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території російської федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Протягом минулої доби українські воїни  збили гелікоптер, 2 БпЛА типу «Орлан -10», 6 ударних БпЛА «Шахед-136» та 2 – типу «Куб».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал