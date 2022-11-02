Мешканці Сихова зможуть регулювати температуру в своїх оселях

На Сихові до кінця року закінчать встановлення індивідуальних теплових пунктів, які дадуть змогу понад 87 тисячам мешканців регулювати тепло в оселях. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, в рамках проєкту з модернізації об’єктів теплопостачання ЛМКП «Львівтеплоенерго» до кінця 2022 року закінчить постачання та монтаж індивідуальних теплових пунктів, яке розпочали ще у липні 2017 року.

Наразі в Сихівському районі в житлових будинках, школах, садочках та медичних закладах встановили вже 408 ІТП, які дозволяють мешканцям самостійно регулювати температуру подачі теплоносія.

Станом на кінець жовтня проєкт охоплює 29 018 квартир, а це 87 229 мешканців міста. За даними голови Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк, наразі більше 50% встановлених ІТП вже працюють, і мешканці отримують від них гарячу воду. З початком опалювального сезону усі 408 ІТП працюватимуть на подачу як гарячої води так і опалення.

Проєкт фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Його загальна вартість становить 30 мільйонів євро, з них 10 мільйонів – грантові кошти.

«Подача теплової енергії залишиться централізованою – генерація відбуватиметься від котелень чи ТЕЦ, але мешканці мають можливість регулювати все у себе в будинку, регулювати грамотно, за допомогою найсучаснішого обладнання. Відповідно у цих будинках мають припинитися скарги на перегріви, адже мешканці самі визначатимуть, яка температура теплоносія їм комфортна. Також з цього випливає друга перевага – якщо є можливість регулювати, то це можливість і економити», – пояснив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.