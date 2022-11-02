Львів’ян запрошують на концерт, де збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва

Львів’ян запрошують на найзатишніший концерт осені, де збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва – хлопчика який отримав важкі опіки під час обстрілу рашистами центру Вінниці. Про це повідомили організатори VINIL Concert agency.

У п’ятницю, 11 листопада, у Центрі Довженка відбудеться концерт гурту «Folk & jazz бенд FIJI» та Зіновія Карача.

Початок о 19:00 год.

«Артисти презентують львівській публіці найзатишніший концерт осені.

Неймовірні Folk & jazz бенд FIJI та харизматичний Зіновій Карач співатимуть шедеври українського ретро! Легендарні естрадні та батярські пісні, романси, вальси і не тільки! Беріть колєг і коліжанок, батьків і дітей! Поспіваємо разом!», – запрошують організатори.

Усі кошти від продажу квитків буде скеровано на лікування постраждалого львів’янина від вибуху у Вінниці Ромчика Олексіва.

Як відомо 14 липня хлопчик разом з мамою навідував бабусю з дідусем у Вінниці. Заодно записалися на консультацію до лікаря у місцеву клініку, куди прилетіла ракета росіян.

Мама Ромчика загинула на місці, її вдалося опізнати лише завдяки ДНК-експертизі. Сам хлопчик отримав важкі травми і майже 50% опіків тіла.

Квитки можна придбати тут: karabas.com

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