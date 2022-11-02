Доньку ексміністра оборони України підозрюють у співпраці з РФ

Доньці ексміністра оборони України Павла Лєбєдєва Альоні Лєбєдєвій повідомили про підозру в забезпеченні оборонно-промислового комплексу РФ. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Так, Лєбєдєва є власницею низки підприємств на території України. За даними слідчих, одне з них через підконтрольні підприємства, зареєстровані на території РФ. Саме воно займалося постачанням та збутом обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

Зазначимо, підозрювана – донька Павла Лєбєдєва, який з 2012 до 2014 року обіймав посаду міністра оборони України. Наразі чоловік у розшуку за державну зраду.

Окрім того, у червні 2022 року в межах цього ж провадження за клопотанням прокуратури суд заарештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень, що належали підприємствам родини експосадовця.

Також накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.

Лєбєдєвій інкремінують організацію фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 27 ст. 110-2 КК України).

Їй загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження підозрюваної.