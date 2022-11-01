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«Укрпошта» запустила голосування за нову марку

Анастасія Диняк

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«Укрпошта» оголосила про початок голосування за ескіз для нової поштової марки під назвою «З Різдвом Христовим та Новим роком!». Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

Так, поштовий оператор запропонував п’ять ескізів нової марки, з яких українці мають обрати найкращий.

«Наша з вами місія – вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці», – зазначили в компанії.

Проголосувати можна у коментарях до допису у Facebook, а також в Instagram та Telegram-каналі. Голосування триватиме до 08:00 год. 4 листопада. Результати обіцяють оприлюднити 7 листопада.

Серед варіантів:

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