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У ДМС визначили росіян, які можуть отримати дозвіл на проживання в Україні під час війни

Анастасія Диняк

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Державна міграційна служба України у період воєнного стану не дозволятиме громадянам РФ іммігрувати, оформлювати та обмінювати посвідки на проживанні на території країни. Однак є виключення. Про це повідомили у пресслужбі ДМС.

Так, у вівторок, 1 листопада Кабмін прийняв постанову «Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану».

Під час воєнного стану та упродовж 30 днів після його припинення чи скасування ДМС не розглядатиме заяви росіян про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне чи тимчасове проживання, поданих до набрання чинності цією постановою. Подати нові заяви громадяни Росії також не зможуть.

Однак відповідні обмеження не поширюються на громадян РФ, які:

  • є чоловіком чи дружиною громадянина України;
  • дітьми або батьками громадян України;
  • повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
  • особами, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;
  • особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

«Громадяни Російської Федерації, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз’єднання сім’ї, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24.02.2022 до дня набрання чинності цією постановою», – йдеться у повідомленні.

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