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Росія не вивела в Чорне море жодного носія «Калібрів»

Наталя Дуляба

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У вівторок, 1 листопада, в Чорному морі перебувають 7 суден російських окупантів, жоден з них не споряджений ракетами «Калібр». Про це йдеться на сторінці Військово-морських Сил ЗСУ у Facebook.

Так, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 7 кораблів флоту РФ, серед яких – жодного носія крилатих ракет «Калібр». Таким чином загальний залп ворога становить 0 ракет.

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів та катерів. В Середземному морі зараз знаходяться 13 ворожих кораблів, п’ять із яких є носіями «Калібрів».

Зі свого боку в Оперативному командуванні «Південь» кажуть, що минулої доби, 31 жовтня, окупанти тримали в Чорному морі один носій крилатих ракет, споряджений 8 «Калібрами». Загалом вздовж південного узбережжя Криму маневрували 7 кораблів і катерів.

Те, що зараз у Чорному морі немає носів «Калібрів», кажуть військові, не означає, що окупанти їх не можуть застосувати.

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