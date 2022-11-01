РФ обстріляла Миколаїв: загинула жінка

Вночі 1 листопада російські війська ракетами вдарили по Миколаєву. Внаслідок обстрілів загинула жінка. Про це повідомив в Телеграмі міський голова Олександр Сянкевич.

Близько опівночі Миколаїв зазначав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об‘єктів.

За його інформацією, частково зруйнована будівля навчального закладу. Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах.

У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу.

Наразі відомо про одну загиблу жінку. На місці працюють всі відповідальні служби.

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