Полонена фельдшерка розповіла, як росіяни кинули її на полі бою стікати кров’ю

Взята в полон доброволиця армії РФ спростувала міф про те, що «росіяни своїх не кидають». Її з іншими окупантами залишили на полі бою з кровотечею. Про це жінка розповіла під час допиту СБУ.

Жінка добровільно пішла на війну в Україну і на своєму досвіді переконалася, що рашисти своїх насправді кидають. Ще й як.

У першому ж бою її штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою.

«Обещали, что таки заберут… Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекти під першу медичну допомогу, – ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», – розповідає полонена.

Її, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши шанс на життя.

«Але так таланить далеко не всім: ЗСУ впевнено і методично «перемелює» тих, хто прийшов воювати на нашу землю. Понад 72 тис. загарбників уже відчули спротив українських захисників. Тож усім росіянам, які не розрахували свої сили на війні, рекомендуємо не ризикувати і здаватись у полон», – кажуть в СБУ.

Для того, щоб здатись в полон, потрібно зателефонувати за номерами гарячої лінії: +380665803498, +380931192984.

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