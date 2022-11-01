Окупанти перемістили свою «адміністрацію» з Херсону до Скадовська

Російські військові продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонщини. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, окупанти вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.

Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану «роботу» співробітники ФСБ РФ.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 – пораненими.

Авіація Сил оборони України протягом 1 листопада завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу «Орлан-10» та шість ударних дронів «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.