Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів, – Генштаб

Російські окупанти наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, також продовжують атакувати українські міста. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
У вівторок, 1 жовтня, росіяни завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожих ударів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них – Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;
на Слобожанському напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;
на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;
на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;
на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;
на Запорізькому напрямку – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника постраждало місто Нікополь.
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Анастасія Диняк