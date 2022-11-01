На Київщині не опізнали тіла 200 жертв окупантів

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що наразі не вдалося опізнати тіла ще 200 людей, які стали жертвами російських військових під час окупації Київщини. Про це пише Укрінформ.

Так, за даними Нєбитова, експертам залилося провести експертизи ще 200 тіл загиблих від російських окупантів.

«По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забор ДНК та порівняння», – зазначив голова поліції.

Окрім того, він додав, що неопізнаних людей захоронюють під відповідними номерами. З результатами експертиз кількість невпізнаних трупів зменшується, родичам передають інформацію, де поховано тіло і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.