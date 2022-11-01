ОСТАННІ НОВИНИ

На Київщині не опізнали тіла 200 жертв окупантів

Анастасія Диняк

|

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що наразі не вдалося опізнати тіла ще 200 людей, які стали жертвами російських військових під час окупації Київщини. Про це пише Укрінформ.

Так, за даними Нєбитова, експертам залилося провести експертизи ще 200 тіл загиблих від російських окупантів.

«По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забор ДНК та порівняння», – зазначив голова поліції.

Окрім того, він додав, що неопізнаних людей захоронюють під відповідними номерами. З результатами експертиз кількість невпізнаних трупів зменшується, родичам передають інформацію, де поховано тіло і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал