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На Донеччині ЗСУ збили російський вертоліт

Анастасія Диняк

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Українські військові збили російський вертоліт та безпілотник на Донеччині. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Так, у вівторок, 1 листопада зенітно-ракетний підрозділ Повітряного командування «Схід» о 9:00 год. на Донеччині збив російський вертоліт Мі-8. Окрім того, о 12:00 год. українські військові ліквідували безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня ворога.

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