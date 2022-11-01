На Донеччині ЗСУ збили російський вертоліт

Українські військові збили російський вертоліт та безпілотник на Донеччині. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Так, у вівторок, 1 листопада зенітно-ракетний підрозділ Повітряного командування «Схід» о 9:00 год. на Донеччині збив російський вертоліт Мі-8. Окрім того, о 12:00 год. українські військові ліквідували безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня ворога.