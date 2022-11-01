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ЛНУ самовільно демонтував автентичні вікна у пам’ятці архітектури

Анастасія Диняк

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У Львові у будинку-пам’ятці архітектури, де розташований хімічний факультет ЛНУ імені Франка, самовільно демонтували автентичні вікна та замінили їх на металопластикові. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, йдеться про будинок № 6 на вул. Кирила і Мефодія, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. У будинку розташований хімічний факультет ЛНУ, який і розпочав самовільний демонтаж.

На момент зупинки робіт у пам’ятці встигли замінити три великі автентичні вікна та кілька менших на металопластикові.

«Роботи ми зупинили. Але, ці вікна вже, на жаль, втрачені. Як зазначили у ректораті університету, заміна вікон – неузгоджена з ними ініціатива керівництва хімічного факультету. І запевнили, що замість демонтованих встановлять нові дерев’яні вікна, виготовлені за зразком оригінальних. Однак, це уже буде не автентика. Сподіваємось, що отримаємо від університету відповідний гарантійний лист, бо поки це усна обіцянка», – зазначила начальниця управління Лілія Онищенко.

Зазначимо, будинок був збудований 1892 року за проєктом віденського архітектора Різорі, добудований 1911 року архітекторами Григорієм Пежанським за участю архітектора Йозефа Браунзайса.

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