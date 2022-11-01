Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»

На засіданні у вівторок, 1 листопада, Кабмін звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Про це повідомив у Телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп припустив, що новим головою «Нафтогазу», ймовірно, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку.

У наступному повідомленні народний депутат додав, що уряд проголосував одноголосно.

Згодом інформацію підтвердили в пресслужбі «Нафтогазу». Там зазначили, що Вітренко сам написав заяву на звільнення.

«Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення», – йдеться в повідомленні.

Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада включно.

Додамо, що Вітренко був головою правління НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року.

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