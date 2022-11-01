Для львівських чиновників і комунальників закупили протигазів на майже 6 млн грн

Львівська міська рада та підпорядковані їй комунальні підприємства замовили протигазів на понад 5,7 млн грн. Всі ці закупівлі здійснили в другому півріччі цього року. Про це пишуть Наші.Гроші.Львів.

Як повідомили редакції у прес-службі Львівської міськради, загалом для органів виконавчої влади (станом на 17 жовтня) закупили 962 протигази на 4,7 млн грн. Очевидно, ця сума не включає закупівлі комунальних підприємств, які підпорядковані мерії.

Протигазами запаслись низка управлінь та департаментів, навіть «Адміністрація міського голови» і «Секретаріат ради», а також районні адміністрації Львова. Загалом ми нарахували, що за укладеними контрактами станом на кінець жовтня мають поставити не менше 1400 протигазів. Це насправді ще не вся кількість, оскільки деякі закупівлі ще тривають. Також є відмінені закупівлі, які, найімовірніше, проводитимуть ще раз.

Найбільшу закупівлю здійснило «Львівтеплоенерго». Трьома угодами комунальне підприємство замовило 400 протигазів на понад 900 тис. грн за ціною 2,2-2,4 тис. грн за одиницю. В інтернет-магазинах такі продають максимум по 1,9 тис. грн, але без вартості доставки. Постачальником комунального підприємства є підприємиця Софія Медвідь.

Найбільше замовлень і за кількістю угод, і за їх сумою отримало ТОВ «Профф» – понад 3 млн грн. Компанія торгує засобами захисту із 2021-го року. І хоча вона зареєстрована у Києві, але її власницею є львів’янка Уляна Панасюк і офіс розташований у Львові.

У них в основному купували дорожчі протигази, по 5-6 тис. грн з ПДВ. Наприклад, замовила 42 засоби захисту «Адміністрація міського голови». Один комплект із маскою, фільтром та сумкою коштував 4,5 тис. грн. Такі моделі в мережі зараз продають значно дорожче. Тому й не дивно, що через місяць такі ж протигази замовило, наприклад, управління адміністрування послуг, але ціна становила вже 5,5 тис. грн.

У трійку лідерів за сумою укладених угод зі структурами міськради входить також львівське ТОВ «Екотест-центр» (понад 1 млн грн), засноване Ростиславом Смуком. Фірма є активним учасником закупівель з 2020 року.

Закупівлі протигазів здійснювали й «Львівгазвидобування», Львівська обласна прокуратура, «Львівгаз», Солонківська сільрада, але не в таких обсягах, як міська влада.

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