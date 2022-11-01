РФ втратила в Україні майже 72,5 тисячі військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 62 470 військових, 2 698 танків, 276 літаків та 257 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 1 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 72470 (+650) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2698 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16) од,
- артилерійських систем – 1730 (+2) од,
- РСЗВ – 383 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 197 (+0) од,
- літаків – 276 (+1) од,
- гелікоптерів – 257 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
- крилаті ракети ‒ 397 (+45),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 154 (+0).
Всі дані ще уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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Ольга Денисяка