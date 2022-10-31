Як живеться російським полоненим у таборі на Львівщині

У таборі на Львівщині російські військові, яких взяли в полон, очікують на обмін. Кожен день у них тут проходить за розкладом. Росіяни та люди з так званих «ЛНР» і «ДНР» розповідають, що їх добре годують, а також мають дозвілля: кіно, книги, шахи та спорт. Про це йдеться у сюжеті, який опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Instagram.

Матеріал відзняли журналісти hromadske, які спеціально поїхали в один із таборів для полонених окупантів, розташованих на території Львівщини, аби подивитись, на що саме йдуть гроші платників податків.

Місяць утримання одного табору з військовополоненими обходиться Україні у понад 2 млн грн.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СтратКом ЗСУ (@afustratcom)

Журналісти поспілкувались із тими полоненими, які добровільно погодились розмовляти. Вони розповіли про свій звичний день у таборі: триразове харчування, перевірки, роботу та дозвілля.

Годують тут, як кажуть самі полонені, добре: супи, каші, картопля, риба, салати, хліб та чай. Працюють вони по 8 годин на день – складають дерев’яні піддони, виготовляють палиці для підтримки кімнатних рослин. За це їм навіть платять гроші. За них полонені можуть купити собі у табірній крамниці мило, чай, солодощі.

Щодня військовополонені мають вільний час. Тоді вони можуть почитати книгу, пограти у футбол, шахи чи інші настільні ігри, подивитись кіно. До прикладу, з-поміж фільмів, які тут показують, – стрічка режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва «Чужа молитва».

Повний сюжет про табірне життя військовополонених на Львівщині:

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