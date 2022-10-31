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Біля львівського ліцею затримали чоловіка з наркотиками

Ольга Денисяка

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Львівські патрульні виявили на території одного з ліцеїв міста чоловіка з, ймовірно, наркотичною речовиною. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Патрульні зазначають, що від початку навчального року слідкують за безпекою біля закладів освіти.

Так, 30 жовтня під час обстеження території одного із ліцеїв, що на вулиці Караджича, інспектори виявили підозрілого чоловіка. Патрульні зупинили громадянина. 55-річний львів‘янин не міг чітко пояснити мети перебування на території навчального закладу.

«Під час поверхневої перевірки, патрульні виявили у чоловіка паперовий згорток. У ньому була подрібнена речовина зеленого кольору, рослинного походження. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу», – йдеться в повідомленні.

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