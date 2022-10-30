Від 24 лютого росіяни вбили в Україні 29 лікарів

Від початку широкомасштабної війни російські військові вбили 29 цивільних лікарів, а ще понад 100 медиків зазнали поранень, повідомляє МОЗ.

Від 24 лютого 2022 року рашистами зруйновано понад 1000 медзакладів в Україні. Водночас 94 з них повністю відновили, а 203 – частково.

Під час війни в Україні налагоджена медична співпраця з партнерами з Європи. Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому.

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