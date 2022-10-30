У Сеулі на Гелловін загинуло щонайменше 153 людини

Щонайменше 153 людини загинули та ще близько ста отримали травми внаслідок тисняви під час святкування Гелловіну в столиці Південної Кореї Сеулі. Про це передає Радіо Свобода із посиланням на The Korea Herald.

За даними рятувальників, кількість загиблих може зрости – у критичному стані перебувають близько 20 осіб, ще близько сотні вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що серед загиблих – щонайменше 22 іноземці: це громадяни Ірану, Узбекистану, Китаю, Росії та Норвегії.

Близько 100 тисяч людей, за оцінками поліції, зібралися в суботу, 29 жовтня, в центрі Сеулу в районі Ітевон, відомому нічним життям. Близько 22:40 натовп ринув у вузький провулок, звідки люди намагалися вибратися протягом півтори години. Велику кількість жертв рятувальники пояснюють тим, що «багатьох людей затоптали». Дехто з тих, хто не зміг вибратися, задихнувся.

На відео з місця події видно, як рятувальники проводять серцево-легеневу реанімацію та намагаються витягнути людей, які опинилися під іншими. Частину тіл загиблих відвезли до лікарень, частину перемістили до прилеглих спортзалів. За даними екстрених служб, більшість загиблих були у віці 20 років.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль назвав те, що сталося, «трагедією та катастрофою, якої не мало статися». У країні оголосили національну жалобу.

Для жителів Сеулу це був перший з початку пандемії масовий захід, коли не потрібно було дотримуватися коронавірусних обмежень.

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