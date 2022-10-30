РФ нарощує імпорт побутової техніки з ЄС, щоб використати чіпи для військової техніки

Раптовий сплеск європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів Росії викликає занепокоєння серед чиновників, оскільки торговельний бум може бути пов’язаний з ВПК країни-терориста. Про це повідомляє Bloomberg, пише Європейська правда.

Відповідно до даних, з бази Євростату ЄС, Вірменія імпортувала більше пральних машин з ЄС протягом перших восьми місяців року, ніж за останні два роки разом узяті. До серпня Казахстан імпортував європейських холодильників на суму 21,4 мільйона доларів, що більш ніж втричі перевищує суму за аналогічний період минулого року.

Дані казахського уряду тим часом свідчать про різке зростання кількості холодильників, пральних машин та електричних молоковідсмоктувачів, що постачаються до Росії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого місяця, що російські військові використовують чіпи від посудомийних машин і холодильників у своїй військовій техніці, оскільки у них закінчуються напівпровідники.

Адміністрація Байдена виступила з подібною заявою на початку цього року, посилаючись на повідомлення про деталі, які були знайдені в захоплених російських танках в Україні.

Також торгові дані показують, наприклад, що експорт електричних молоковідсмоктувачів з ЄС до Вірменії зріс майже втричі в першій половині 2022 року порівняно з попереднім роком, попри падіння народжуваності у Вірменії на 4,3%. Так само попит Казахстану на молоковідсмоктувачі з ЄС зріс на 633% у першій половині 2022 року, хоча національна народжуваність впала на 8,4% за той самий період.

Після більш ніж восьми місяців інтенсивних бойових дій Росія зазнала значних втрат техніки. Американські та європейські чиновники також кажуть, що Москва скоротила свої запаси ключових систем зброї, таких як високоточні ракети. Україна, навпаки, продовжує отримувати сучасну зброю від своїх союзників, що разом з іншими перевагами, такими як готове постачання мотивованих новобранців, змінило баланс сил на полі бою.

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