Російська армія продовжує калічити дітей в Україні

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1253 дитини: 430 загинули, ще 823 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 430 дітей (+0), поранення дістали 823 малюки (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Встановлено, що 28 жовтня внаслідок ворожого обстрілу села Бахмутське Донецької області поранено 13-річну дівчинку.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами ЗС РФ пошкодили 2688 закладів освіти, 331 із них зруйнований повністю.

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