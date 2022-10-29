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На війні загинув ще один мешканець Львівщини

Наталя Дуляба

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У боротьбі з російськими окупантами загинув 32-річний уродженець Стрийщини Василь Леськів. Про це йдеться на сторінці Стрийської міськради у Facebook.

Старший лейтенант Василь Леськів був родом зі села Йосиповичі, що неподалік Стрия. Загинув 24 жовтня, захищаючи Україну від російських окупантів.

Поховають воїна у рідному селі. Парастас відбудеться в суботу, 29 жовтня, о 18:00 год., похорон – 30 жовтня о 13:00 год.

У Василя залишився 8-річний син та батьки.

Довідково:

Василь Леськів (10.07.1990 – 24.10.2022) навчався у Львівському державному ліцеї з посиленої військово-фізичної підготовки ім. Героїв Крут, згодом – в університеті внутрішніх справ.

У 2014-2015 роках проходив військову службу в Національній гвардії ім. Кульчицького, пройшов Дебальцівський котел.

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