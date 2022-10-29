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Львів’янка здобула «бронзу» на чемпіонаті світу з карате

Наталя Дуляба

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22-річна каратистка зі Львова Анна Ващишин виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу, який проходить у Туреччині. Про це йдеться на сторінці обласного управління молоді та спорту у Facebook.

Так, Анна Ващишин здобула «бронзу» серед кадетів у ваговій категорії до 47 кг.

Перший поєдинок на чемпіонаті спортсменка провела зі суперницею з Туреччини, у якої виграла з рахунком 4-0. У наступному поєдинку з іспанкою вона львівська каратистка перемогла з рахунком 8-1. Далі вона перемогла спортсменку з Марокко (3-1) та спортсменку з Італії (2-0).

Лише у боротьбі за вихід у золотому фінал львів’янка програла полячці 0-1, проте зуміла вибороти перемогу у бронзовому фіналі у представниці Туреччини.

Зауважимо, що 22-річна Анна Ващишин опановує карате у спортивному клубі «Юніон». Тренує її Денис Копитко.

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