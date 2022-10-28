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В НАТО заявили про високий рівень підготовки українських моряків

Наталя Дуляба

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Командувач Морського командування НАТО віце-адмірал Кіт Блаунт відзначив високий рівень підготовки і професіоналізму українських моряків, які опановують нові зразки озброєння. Про це він сказав під час онлайн-розмови з очільником ВМС України Олексієм Неїжпапою.

Так, сторони обговорили безпекову ситуацію та хід бойових дій в Україні, перспективні напрямки військового співробітництва, направленого на розвиток бойових спроможностей національного флоту для відбиття російської агресії та захисту територіальної цілісності України.

«Командувач Морського командування НАТО відмітив високий рівень підготовки, професіоналізму і вмотивованості українських військових моряків, які опановують новітні зразки озброєння», – йдеться на сторінці Військово-морських сил України у Facebook.

Зі свого боку очільник українських ВМС подякував Кіту Блаунту за незмінну підтримку країни та надану допомогу з боку іноземних партнерів.

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