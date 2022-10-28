У прокат виходить претендент на «Оскар» від України – фільм «Клондайк»

Із 3 листопада в широкий український прокат виходить фільм-призер Санденсу та Берлінале «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач – стрічка змагається за номінацію на премію «Оскар» від України.

29 жовтня відбудеться допрем’єрний показ стрічки у Львові у кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Форум). Фільм представить режисерка Марина Ер Горбач. Квитки доступні на сайті кінотеатру.

Також благодійні покази фільму проведуть мережа кінотеатрів Multiplex у партнерстві з Благодійним фондом Сергія Притули. Всі отримані кошти з проданих квитків будуть передані Фонду. Допрем’єрні покази відбудуться 2 листопада, квитки вже доступні на сайті та в мобільному застосунку мережі.

Події фільму розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак.

«Клондайк» – це четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач. Світова прем’єра стрічки відбулася на Санденсі — найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де вона здобула Приз за Найкращу режисуру. Фільм також був представлений на Берлінському міжнародному кінофестивалі в програмі Panorama, де отримав Приз екуменічного журі та Приз глядацьких симпатій, та має вже понад двадцять нагород міжнародних фестивалів по всьому світу.

Головну роль виконала Оксана Черкашина, акторка театру і кіно, володарка Премій кінокритиків «Кіноколо» за найкращу жіночу роль у фільмах «Погані дороги» (2020) та «Клондайк» (2022). Доповнили каст Сергій Шадрін («Чорний ворон») і Олег Щербина («Черкаси», «І будуть люди»).

У світі картину сприйняли тепло як кінокритики, так і глядачі: її рейтинг на платформі IMDb становить 7,3, а на сайті Rotten Tomatoes — 96% зі здебільшого схвальними відгуками міжнародної преси (Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa). Видання Vox віднесло «Клондайк» у топ фільмів, які цього року стануть найбільш обговорюваними.

Українські глядачі зможуть подивитися фільм «Клондайк» у кінотеатрах з 3 листопада 2022 року.

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