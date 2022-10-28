Трасу Київ-Чоп залило олією, через пошкодження вантажівки

У четвер, 27 жовтня, на трасі Київ-Чоп у селищі Верхнє Синьовидне на Львівщині через пошкодження резервуару вантажівки на дорогу вилилося кілька тонн олії. Водій дозволив місцевим мешканцям набирати олію, яка лилася з цистерни, у відра та пляшки безкоштовно, повідомляє Zaxid.net.

У патрульній поліції Львівщини уточнили, що інцидент на трасі Київ–Чоп трапився близько 16:00. У вантажівці, яка перевозила понад 20 тонн олії, тріснув резервуар і олія полилася на проїжджу частину дороги.

26-річний водій, що віз олію, їхав з Тернопільщини на Закарпаття. На нього оформили протокол за забруднення дороги.

Патрульні викликали на місце події дорожні служби для прибирання проїжджої частини. Згодом фуру відігнали на узбіччя. На місце події зійшлися місцеві мешканці, яким водій дозволив набирати олію у пляшки та відра безкоштовно.

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