Тараса Греня поновили на посаді керівника управління Мін'юсту у Львові

У четвер, 27 жовтня, на посаді начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові поновили Тараса Греня, який був звільнений з цієї посади два місяці тому, пише Zaxid.Net.

«Мене було звільнено на підставі того, що апеляційний суд поновив на цій посаді попереднього керівника Юрій Добоша. У п’ятницю (21 жовтня) касаційна інстанція винесла кінцеве рішення стосовно законності його звільнення – скасувала постанову восьмого апеляційного суду, залишила в силі постанову окружного суду. Оскільки відпала підстава мого звільнення, мене поновили», – розповів Тарас Грень.

Водночас Тарас Грень додав, що зараз не виконує обов’язки керівника управління юстиції, оскільки мобілізований на службу у Збройні сили.

«Я зараз не виконую обов’язки, бо я в ЗСУ. З кінця лютого до червня я був у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. З червня до сьогодні – відкомандирований у розпорядження голови Львівської ОВА Максима Козицького», – каже Тарас Грень.

Наразі керувати управлінням юстиції буде тимчасовий виконувач обов’язків – заступник Тарас Басараб.

У 2018 році Тараса Греня призначили керівником Головного управління юстиції у Львівській області. Через півроку він звільнився та перейшов на роботу спершу в юридичне управління Львівської ОДА, а у вересні 2019 року став заступником голови ЛОДА. 11 лютого 2021 року він звільнився з цієї посади за власним бажанням. Згодом повернувся на роботу в юстицію – очолював Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції до серпня 2022 року.

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