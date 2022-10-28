ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні

Представник Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради безпеки із закликом розслідувати «військову біологічну діяльність» США в Україні, передає Радіо Свобода.

Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є «чистою вигадкою без будь-яких доказів», заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.

Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо також заявив, що ООН «не знає» про будь-яку програму біологічної зброї в Україні. Ебо сказав, що його попередник Ізумі Накаміцу інформував Раду безпеки в березні та знову в травні з цього приводу, і ООН не відомо про такі програми біологічної зброї.

Раніше терористична країна РФ надіслала Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо створення комісії для розслідування «діяльності біолабораторій США в Україні», а також скаргу щодо такої діяльності.

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