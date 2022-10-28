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На Привокзальній – затор. Знову перекинувся мікроавтобус

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Городоцькій між заправкою БРСМ та Залізничним відділом поліції знову перекинувся мікроавтобус. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса рухався із центру міста та втратив керування навпроти ТЦ «Скриня», коли намагався уникнути зіткнення із маршруткою.

На місці події утворився чималий затор то ж водіям радять наразі оминати цю ділянку дороги.

Як відомо, 27 січня біля Приміського вокзалу у Львові зіткнулись відразу чотири автомобілі. Водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де дозволено їздити лише трамваям, на швидкості злетів з дороги і врізався у потік автомобілів (відео).

Фото: Ігор Зінкевич

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