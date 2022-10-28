На Херсонщину прибувають нові мобілізовані рашисти, місцевих «евакуйовують», – Генштаб

На 247 добу війни російські окупаційні війська продовжують свій наступ у районі Бахмута й Авдіївки, там тривають запеклі бої. На півдні вони здійснюють інженерне обладнання своїх позицій та ведуть повітряну розвідку. На Херсонщині йде так звана «евакуація» населення, прибувають мобілізовані з РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 28 жовтня.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджується на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, але разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення України.

Протягом доби рашисти завдали 3 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних дронів по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження окупантів зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів безпілотників різних типів.

«Триває так звана “евакуація” з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали місцевим мешканцям дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах “евакуації” до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення», – кажуть у Генштабі.

Водночас до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка Херсонської прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

А в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області окупанти посилили фільтраційні заходи.

Підтверджено втрати ворога на захоплених територіях Запорізької області після удару української артилерії. У населеному пункті Нововодяне знищено склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. В районах Токмака, Молочанська та Кінських Роздорів поранено до 110 російських військовослужбовців. Кількість загиблих окупанти ретельно приховують.

Українська авіація цієї доби завдала 24 удари по ворожих військах. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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