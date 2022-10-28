Митрополит Епіфаній: «У путінській Росії відродився фашизм, на нашу долю випало присікти це зло»

У День визволення України від фашистських загарбників Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній провів історичну паралель із путінською Росією, де відродилась нацистська ідеологія:

«Цього дня у 1944-му з наших земель вигнали останніх гітлерівських загарбників, хоча це і не стало справжнім звільненням України. Бо більшовики, поновивши контроль над нашим краєм, поновили свій терор проти українських патріотів.

Нині, через 78 років, маємо вигнати з України російських загарбників – ідейних нащадків чекістів-енкаведистів. Визволили Україну від Гітлера – визволимо її і від Путіна.

Шкода, що дехто не робить висновків з болючих уроків історії, з наслідків війн, що гасла «Ніколи знову» перетворюються на «Можем повторіть». Шкода, що фашизм як людиноненависницький тоталітарний режим з його агресивною політикою і злочинами проти людяності, розв’язуванням загарбницьких воєн і виявами тероризму щодо мирного населення нині відродився в путінській Росії.

Визначення суспільного терміну, яким можна адекватно оцінити все, що коїть нині РФ проти України, – питання здебільшого до істориків, науковців, юристів, політологів. Німецьких загарбників ми називаємо фашистами і нацистами, а як маємо називати російських?

З погляду Біблії всі вони – страшні грішники, ті, хто носять каїнове тавро, вбивці, душогуби, нелюди. І не лише Путін, який віддає накази, а й кожен, хто їх виконує, кожен, хто вбиває і калічить невинних, хто хоче загарбати чуже, хто своїми діями або мовчазною байдужістю погоджується зі злом. Всіх їх чекає неминуча й вічна відплата в геєні вогненній, яка приготовлена для слуг диявола, якщо не припинять свого зла і справді не покаються.

На долю наших дідів і прадідів випало присікти зло гітлерівського нацизму. На долю нашого покоління – присікти зло російського. Віримо, що так і буде! Наближаємо день нашої перемоги, день визволення України від російських загарбників».

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