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28.10.2022
11:58
Маск купив Twitter

Маск купив Twitter

Андрій Котенський

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Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру, пише Українська правда із посиланням на CNBC.

У Маска був час до п’ятниці, щоб завершити придбання Twitter за 44 мільярди доларів або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.

За повідомленням CNBC, Маск очолив Twitter, тоді як попередній генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.

Маск також підтвердив, що купив соцмережу.

Та іронічно додав, що «пташку звільнено».

У квітні стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин. Згодом він вирішив розірвати угоду на купівлю. Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він «не надав або відмовився» передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.

Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його завершити угоду. Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд справи.

Фото: CNN

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