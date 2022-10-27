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Зеленський закликає Китай не балансувати, а послати меседж Росії

Андрій Котенський

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Президент України закликає Китай послати Росії меседж, щоб вона припинила війну проти України. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, пише Українська правда.

«Я б хотів, щоб він (Китай) оцінив ситуацію, щоб не балансував і послав меседж світу і Росії, що вона має припинити цю війну. Я думаю, це матиме вплив.

Я вважаю, що рівень відносин між США, Європою, арабським світом і Китаєм на такому рівні, що вони мають узгодити спільну позицію щодо Росії. Це те, про що я кажу, коли згадую геополітичну ізоляцію», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський висловив сподівання, що Китай «не підтримає Росію».

«Він не підтримує її зараз. Є деякі питання щодо санкцій, банків, фінансової ситуації, де вони працюють разом, але це не тотально, і це дуже добре. Він не підтримує її зараз зброєю, це також дуже важливо, бо Китай і його суспільство, я дуже сподіваюся, почали розуміти, що Росія і її погрози щодо ядерної зброї, окупація атомної станції – це не просто слова, а реальний факт…. Я вважаю, що після Бучі, Маріуполя й іншого люди почали розуміти, що вони справді неадекватні», – сказав президент.

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