Вчителька історії очолила один із артилерійських підрозділів ЗСУ

Генштаб опублікував світлини першої жінки, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

Жінка стоїть на руїнах техніки окупанта, що була зруйнована силами її підрозділу.

«Ми, мабуть, ніколи не перестанемо дивуватись та захоплюватись нашими людьми. Дівчина-артилеристка за покликанням, яка з перших днів відстоює нашу з вами свободу», – йдеться у повідомленні.

До 2016 року Любов працювала вчителькою історії, а ще вона – мати.

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