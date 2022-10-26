В Україні ліквідували вже майже 69 тисяч російських солдат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 68900 військових, 2 628 танків, 271 літак та 248 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 26 жовтня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано

танків ‒ 2628 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30) од,

артилерійських систем – 1686 (+12) од,

РСЗВ – 379 (+2) од,

засоби ППО ‒ 192 (+2) од,

літаків – 271 (+0) од,

гелікоптерів – 248 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7),

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Всі дані уточнюються.

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