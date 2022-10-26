В Україні ліквідували вже майже 69 тисяч російських солдат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 68900 військових, 2 628 танків, 271 літак та 248 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 26 жовтня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано
танків ‒ 2628 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30) од,
артилерійських систем – 1686 (+12) од,
РСЗВ – 379 (+2) од,
засоби ППО ‒ 192 (+2) од,
літаків – 271 (+0) од,
гелікоптерів – 248 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7),
крилаті ракети ‒ 350 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 149 (+0).
Всі дані уточнюються.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.