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Українці продовжують виїжджати за кордон

Андрій Котенський

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Двома евакуаційними потягами у Львів з епіцентрів бойових дій прибули ще 107 людей. Про це повідомив голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

Водночас за словами Максима Козицького, до Перемишля зі Львівщини чотирма потягами вирушили 538 осіб.

Через пункти пропуску у Львівській області з України за добу виїхали 16 тисяч 945 людей. На в’їзд оформили 14 тисяч 297 українців.

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