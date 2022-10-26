У справі «Роттердам+» оголосили ще 15 підозр

Прокурор САП і детективи НАБУ повідомили про підозри 15 людям у справі «Роттердам+». Серед них є колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і посадовці приватних теплогенерувальних компаній, що є причетними до застосування формули «Роттердам+». Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці заявляють, що через цих людей споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.

Слідство вважає, що у формулу «Роттердам+» було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.

У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію.

«Поряд з цим, інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній. Шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України. Слідство триває.

Зауважимо, що у вересні 2022 року у справі «Роттердам+» прийнято рішення про повідомлення шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про зміну раніше повідомленої підозри щодо завдання протягом 2016-2017 років 18,87 млрд гривень збитків споживачам електроенергії, та повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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