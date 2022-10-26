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На Херсонщині збили російський вертоліт Ка-52

Ольга Денисяка

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26 жовтня повітряні сили збили у Херсонській області російський ударний вертоліт Ка-52. Про це йдеться у Facebook повітряного командування «Південь».

26 жовтня близько 17:00год. у Бериславському районі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збив російський ударний вертоліт Ка-52.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 68900 військових, 2 628 танків, 271 літак та 248 гелікоптерів.

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