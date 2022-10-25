ЄС працює над виділенням Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році

Країни Євросоюзу обговорюють надання Україні щомісячної фінансової допомоги у 1,5 млрд євро, таким чином допомога у 2023 році очікується на рівні 18 млрд євро. Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на відкритті Міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України у Берліні 25 жовтня, передає Європейська правда.

Голова Єврокомісії нагадала, що на покриття поточних видатків бюджету, зокрема, на зарплати лікарям, вчителям та військовим, Україна потребує близько 3-5 млрд доларів щомісяця.

«Україна потребує надійної підтримки. ЄС готовий взяти на себе, і я працюю з країнами-членами задля того, аби ЄС міг надавати Україні підтримку обсягом до 1,5 млрд доларів на кожен місяць війни. Йдеться про 18 млрд доларів у 2023 році», – заявила вона.

Цьогоріч щомісячний дефіцит бюджету України оцінювався у 4-5 млрд доларів щомісяця, які Україна покривала коштом фінансової підтримки від міжнародних партнерів та шляхом емісії гривні Національним банком.

У 2023 році, завдяки частковій адаптації української економіки до воєнного часу та звільнення українських земель, уряд закладає бюджетний розрив на рівні 3,5 млрд доларів.

Як раніше розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з такого розрахунку наступного року Україна потребує 38 млрд доларів. Тоді говорилося про те, що Євросоюз може надати допомогу у розмірі 1 млрд доларів на місяць (12 млрд доларів за весь рік), ще 12 млрд доларів за рік – від Міжнародного валютного фонду, а також 1,5 млрд доларів щомісячної допомоги від США.

Щодо Сполучених Штатів, країна вже непублічно висловила свою готовність надавати України підтримку в названому обсязі, а перемовини з МВФ щодо нової програми продовжаться у листопаді.

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