Більшість українців не вірить, що рф застосує ядерну зброю, – опитування

Дві третини українців не вірять, що росія може застосувати проти України ядерну зброю. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Як з’ясували соціологи, дві третини українців не вірять, що росія може застосувати ядерну зрою проти України, ще більше респонденти не вірять у можливість ядерного удару по країнах учасниках НАТО (84%).

«У порівнянні із опитуванням у квітні ц.р. зросла впевненість у тому, що росія не нанесе ядерного удару по Україні та західних державах – членах Північноатлантичного Альянсу», – йдеться в результатаї опитування.

Також в українців запитали про загальну оцінку ситуації в країні. Результати опитування підтвердили динаміку зростання кількості тих, хто вважає, що справи у країні рухаються у правильному напрямку.

У цьому опитуванні зафіксовано рекордний показник за історію спостережень – 86% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються правильно. Лише 6% протилежної думки, 8% – не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

Опитування проводила Соціологічна група «Рейтинг» 8-9 жовтня. Опитали 1000 українців від 18 років. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Похибка стновить не більше 3,1%.

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