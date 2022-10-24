В Україні на кінець року безробіття становитиме 30%, – Мінекономіки 

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%. Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє Укрінформ.

«До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття – до 30%», – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме – працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону. За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.

«Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави», – зауважила Свириденко.

Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

«Для нас збереження нормального функціонування економіки – це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги», – сказала Свириденко.

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