86% українців проти мирних переговорів із Росією

Попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя, 86% українців вважають, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу проти терористичної Росії. Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 21-23 жовтня.

71 із 86% опитаних повністю згодні боротися із російською окупацією. Ще 15 % із них скоріше погоджуються на боротьбу, як стіл переговорів..

Натомість лише 4% респондентів відповіли, що потрібно перейти до негайних переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки терористичній Росії. Ще 6% опитаних також схильні до переговорів.

Із Заходу на Схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, але у всіх регіонах абсолютна більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір.

Навіть на Сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.