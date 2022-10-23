ЗСУ хвалять в роботі польські гаубиці «Краб»

Польські самохідні артилерійські установки «Краб» швидко, ефективно, влучно та комфортно працюють на передовій, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У 26 артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, на озброєнні яких перебувають польські САУ «Краб» повідомляють, що в порівнянні з радянськими аналогами, це все одно, що поставити поряд жигулі та сучасний позашляховик. Обидва їдуть, але з точки зору швидкості та комфорту це абсолютно різні речі.

Але військові зауважують, що вирішальну роль грає майстерність наших артилеристів.

Зазначимо, що САУ «Краб» – польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Має ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри.

Максимальна дальність стрільби сягає до 40 км. За хвилину САУ «Краб» здійснює 6 пострілів. Час, необхідний для переходу гаубиці з похідного в бойове положення і виходу з поста після пострілу становить 30 секунд.

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