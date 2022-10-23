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Загинув телережисер Василь Яворський

Андрій Котенський

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На фронті загнув боєць 103 бригади територіальної оборони, телевізійний режисер Василь Яворський (Явор). Про це повідоляє ТРК «Перший Західний».

Василь – співавтор проєкту «Історія Героя». Його документальні стрічки, не давали забути тих, хто загинув за мирне небо, правду, за нас. Він той, хто розповідав про Героїв, а тепер став ним сам.

Явору було всього 44 роки. В середині вересня він встиг одружитись перебуваючи у короткій відпустці.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, родині, близьким.

Вічна пам’ять Герою!

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