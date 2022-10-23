Українські зенітники збили 16 дронів-камікадзе

У ніч на неділю, 23 жовтня, російські окупанти атакували південь країни ударними дронами-камікадзе. 16 із них вдалося збити, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь» Повітряних Сил на Миколаївщині знищено 11 ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони.

Окрім того ще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Центр».

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