Україна втратила 90% вітрової енергетики

Через вторгнення Росії в Україну 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Економічна правда.

Через те, що основна частина зеленої енергетики розташовувалась на півдні, її втрати наразі є найбільшими. За словами міністра, виведено з експлуатації 90% «вітру» та 45-50% «сонця».

Галущенко додав, що у 2019 та 2020 роках в Україні відбулося стрімке зростання зеленої енергетики. Відповідно її частка в енергосистемі України складала приблизно 10-11%.

«Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка «зеленої» енергетики в України становитиме мінімум 25%. Вважаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток”, – сказав міністр.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.