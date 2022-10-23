У ДТП під Львовом загинув невідомий велосипедист

У суботу ввечері, 22 жовтня, на трасі Київ–Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі біля Львова автомобіль Honda збив велосипедиста. У результаті постраждалий велосипедист загинув на місці, пише Zaxid.Net.

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася увечері суботи близько 21:30 у селі Пасіки-Зубрицькі неподалік АЗС «ОККО». Водій автомобіля Honda здійснив наїзд велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та особу загиблого.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

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