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Російська армія продовжує калічити українських дітей

Андрій Котенський

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Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1250 дітей: 430 загинули, ще 820 малюків дістали поранення, повідомляє Офіс генпрокурора України.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 430 дітей (+0), поранення дістали 820 малюків (+2).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 419, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

22 жовтня внаслідок артобстрілів військами РФ м. Українськ Донецької області отримали  поранення двоє дітей 9 та 11 років.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Також відомо, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

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